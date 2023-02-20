Сибскана раскритиковал драфт Winline Медиалиги: «Это полнейшая #######. Зачем из сотни лохов добирать себе мусор?»

Сибскана раскритиковал запуск драфта .

«Это полнейшая ####### на данном этапе. Команды и так могут набрать себе любых футболистов до начала турниров. Зачем еще из сотни лохов добирать себе мусор?

Может, им еще и деньги платить придется, и жилье предоставлять, если это иноземцы? Желающие попасть в медийный футбол и так имеют эту возможность – многие команды регулярно делают открытые отборы.

Например, в драфт был обоснован, ибо только через него команды могли собрать состав. А у нас это типа: давайте что-нибудь сделаем, чтобы что-нибудь сделать.

Может, МФЛ что-нибудь сделает чтобы ###### было меньше? Когда, кстати, деньги отдадут за медийную активность? Уже ведь 51 января…», – написал капитан «Амкала».

Медиалига запустила драфт для футболистов