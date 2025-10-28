Блогер, которому Ямаль говорил о жульничестве «Реала», взял вину на себя за скандал в класико

Блогер Ибай Льянос взял вину на себя за скандал в класико.

Напомним, вингер «Барсы» и президент медиакоманды «Ла Капиталь» Ламин Ямаль посетил стрим Кингс Лиги , в котором блогер Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» «Реал Мадрид ». Ямаль ответил : «Да, конечно. Они жульничают и жалуются».

«Переполох в класико, случившийся во всем мире из-за слов Ямаля, – частично моя вина. Перед матчем медиалиги мы решили провести стрим, раз появилась возможность. Идея была простая: говорить о медиалиге, немного подогреть атмосферу перед матчем, устроить спор между мной и Ламином в духе: «Моя команда лучше», «Нет, моя команда лучше». Ничего особенного, мы планировали провести такой стрим просто ради развлечения. Мы даже не собирались говорить ни о «Мадриде», ни о «Барсе».

И вдруг Ламин сравнил мой клуб с «Мадридом», сказав, что моя команда так же, как и «Мадрид», жульничает. Получилось очень зрелищно.

Стрим закончился, вроде все хорошо. В соцсетях начали появляться вирусные посты: кто-то оскорбляет, кто-то оскорбляется, все в таком духе. Проблема в другом: пресса начала писать, что слова Ламина дошли до раздевалке «Мадрида». Я сперва не поверил, но это оказалось правдой.

Не нужно быть гением, чтобы понять: слова Карвахаля , Винисиуса , Куртуа про «разговоры» – отсылка на произошедшее на нашем стриме. А этот стрим вообще состоялся потому, что у меня появилась блестящая идея: «Эй, давайте проведем матч медиалиги пораньше, не в день класико, так будет веселее».

Новость о словах Ламина на стриме дошла до Соединенных Штатов, Аргентины, Мексики, Колумбии, до всех стран. Посмотрите, сколько новостей о тех словах Ламина Ямаля. Клянусь своим отцом: моим единственным намерением было просто хорошо провести время, повеселиться и подколоть друг друга в медиалиге.

Конечно, все началось с его слов о том, что «Мадрид» жульничает. Это казалось глупостью, но в итоге закончилось тем, что в класико пришлось вмешаться полиции. Ну все, я пошел спать. Больше я такие идеи вкидывать не буду», – сказал блогер.

