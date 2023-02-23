«Такой фол очень опасен. Можно головой удариться и отлететь навсегда». Егоров о фоле Маврина в матче «Амкал» – «Деньги»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал фол хавбека «Амкала» Василия Маврина в матче против «Денег», после которого началась потасовка.

Маврин на фланге боролся плечо в плечо с игроком «Денег» и вытолкнул его за бровку на скамейку запасных.

«Это действительно очень опасный фол.

То же самое было у Васи и с Володей XXL и с Гилей. Нужно, чтобы какой-то судья объяснил подробно, что это отбор из хоккея – в футболе, тем более на бровке, он очень опасен.

Там бетонная стена, скамейки, можно головой удариться и отлететь навсегда. Ужас.

У «Амкала», если посмотреть, уже третий-четвертый матч кончается потасовкой», – написал Егоров.

«Реф поплыл – из-за этого поплыл и я». Матч «Амкал» – «Деньги» приостановился из-за потасовок, Маврин получил красную