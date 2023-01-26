Технический директор Медиалиги: «Люди думают, что у нас все на негативе. Но если повесить микрофоны на профессиональных игроков, мы услышим примерно то же»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью .ru высказался о хейте со стороны болельщиков профессионального футбола.

– Ты сказал, что болельщики профессионального футбола не принимают Медиалигу. С этим бессмысленно спорить, негатив очень силен. Предполагал, что так будет?

Не обращаю на хейт много внимания. Честно говоря, даже сложно сформулировать, почему все случилось так.

Мне сложно сказать за болельщиков. Скажу, почему есть хейт у некоторых представителей профессиональной среды. На их взгляд, наши участники – читеры, они получают внимание, славу, приглашения в профессиональный футбол не за счет труда, не за счет спортивной составляющей, а за счет медийности.

– Я спокойно отношусь к Медиалиге, в курсе происходящего в ней, но вижу, что зрителю РПЛ не нравятся постоянные трэштоки, мат, низкий (относительно того, что показывают по ТВ) уровень футбола. Плюс люди всегда настороженно относятся к новому большому явлению.

– Люди думают, что у нас все строится на негативе. Конечно, он есть – по сути, мы поле микрофонов. Если повесить микрофоны на футболистов и тренеров из профессионального футбола, мы услышим примерно те же фразы.

– Понимаешь, как изменить отношение к вам?

– Больше взаимодействовать с профессиональным футболом. Проводить контрольные матчи с клубами РПЛ, Первой лиги, Второй лиги, возможно, ЮФЛ.

Есть большое заблуждение, что молодые игроки при выборе между профессиональным футболом и Медиалигой останутся с нами. Матвей Ивахнов подписал контракт с «Факелом», Максим Турищев перешел из «Ростова» в «Торпедо», Артем Нтумба первую часть сезона провел в «Ростове», Данила Ежков играет за «Велес».

Эти ребята довольно плотно соприкасались с медийным футболом. В Медиалигу идут молодые ребята, которые не востребованы на профессиональном уровне.

Нам хотелось бы быть хабом: дать дополнительную площадку для докрутки их футбольных качеств, для взросления их психики, развивать тех, у кого на каком-то этапе юношеского футбола что-то не получилось, и отпускать в большие команды.

В этом смысле хороший пример – , который играл за «Амкал» и подписал контракт с болгарским «Ботевом». Точно так же я за то, чтобы дети, которые увлеклись просмотром Медиалиги, дальше становились зрителями профессионального футбола, – сказал Кортава.

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