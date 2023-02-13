Некит 2Drots: «Мы пытаемся договориться о матчах с клубами РПЛ»
Президент 2Drots Некит рассказал о планах команды сыграть с клубами из РПЛ.
– До МФЛ еще много времени, что дальше?
– Ну у нас есть переговоры с командами РПЛ. «Амкал» тоже ведет переговоры с командами РПЛ? Ну вот, видишь, топовые команды ведут переговоры с командами РПЛ. Возможно, сыграем матчик. Хотелось бы выезд в какой-нибудь город типа Сочи, Ростов, Краснодар.
«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – со всеми командами было бы топ сыграть. Со многими мы сейчас пытаемся договориться. Просто у них сезон, насколько я понимаю, скоро начинается. Но сейчас мы хотим все заранее распланировать и если до МФЛ получится, то с кайфом.
Плюс сборы надо будет сделать, поэтому планов много.
– Клубы РПЛ, с которыми вы хотите сыграть – из топ-5?
– Клубы РПЛ, есть из пятерки, есть дальше.
– Не можешь назвать клубы?
– Я не хочу называть. Вдруг карманник Джипи (Герман Эль Класико, президент «Амкала», – прим. Sports) достанет эту карточку и скажется: «Давайте с нами первыми» (смеется).
– Это не «Локомотив»?
– Мы с «Локомотивом» и с ЦСКА еще с прошлого года почти договорились, там накладка получилась. Эти команды в любом случае остаются в этих переговорах, но еще где-то 2-3 новые добавились, – сказал Некит.
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