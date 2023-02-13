Некит 2Drots: «Мы пытаемся договориться о матчах с клубами РПЛ»

Президент 2Drots Некит рассказал о планах команды сыграть с клубами из РПЛ.

– До МФЛ еще много времени, что дальше?

– Ну у нас есть переговоры с командами РПЛ. «Амкал» тоже ведет переговоры с командами РПЛ? Ну вот, видишь, топовые команды ведут переговоры с командами РПЛ. Возможно, сыграем матчик. Хотелось бы выезд в какой-нибудь город типа Сочи, Ростов, Краснодар.

«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – со всеми командами было бы топ сыграть. Со многими мы сейчас пытаемся договориться. Просто у них сезон, насколько я понимаю, скоро начинается. Но сейчас мы хотим все заранее распланировать и если до МФЛ получится, то с кайфом.

Плюс сборы надо будет сделать, поэтому планов много.

– Клубы РПЛ, с которыми вы хотите сыграть – из топ-5?

– Клубы РПЛ, есть из пятерки, есть дальше.

– Не можешь назвать клубы?

– Я не хочу называть. Вдруг карманник Джипи (Герман Эль Класико, президент «Амкала», – прим. Sports) достанет эту карточку и скажется: «Давайте с нами первыми» (смеется).

– Это не «Локомотив»?

– Мы с «Локомотивом» и с ЦСКА еще с прошлого года почти договорились, там накладка получилась. Эти команды в любом случае остаются в этих переговорах, но еще где-то 2-3 новые добавились, – сказал Некит.