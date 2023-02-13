Некит 2Drots: «Мы пытаемся договориться о матчах с клубами РПЛ»

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Президент 2Drots Некит рассказал о планах команды сыграть с клубами из РПЛ.

– До МФЛ еще много времени, что дальше?

– Ну у нас есть переговоры с командами РПЛ. «Амкал» тоже ведет переговоры с командами РПЛ? Ну вот, видишь, топовые команды ведут переговоры с командами РПЛ. Возможно, сыграем матчик. Хотелось бы выезд в какой-нибудь город типа Сочи, Ростов, Краснодар. 

«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – со всеми командами было бы топ сыграть. Со многими мы сейчас пытаемся договориться. Просто у них сезон, насколько я понимаю, скоро начинается. Но сейчас мы хотим все заранее распланировать и если до МФЛ получится, то с кайфом.

Плюс сборы надо будет сделать, поэтому планов много.

– Клубы РПЛ, с которыми вы хотите сыграть – из топ-5?

– Клубы РПЛ, есть из пятерки, есть дальше.

– Не можешь назвать клубы?

– Я не хочу называть. Вдруг карманник Джипи (Герман Эль Класико, президент «Амкала», – прим. Sports) достанет эту карточку и скажется: «Давайте с нами первыми» (смеется).

– Это не «Локомотив»?

– Мы с «Локомотивом» и с ЦСКА еще с прошлого года почти договорились, там накладка получилась. Эти команды в любом случае остаются в этих переговорах, но еще где-то 2-3 новые добавились, – сказал Некит.

5 комментариев

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Apol
Пора сыграть со Спартаком, чтобы увидеть халивары на спортсе
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Никому_никабельный
Некит, Джипи🤦‍♂️🤡
Ржака еще в том, что походу «Эль классико» и «Джипи» - это одно лицо. И там еще есть «Прокоп» и куча разных кличек. Детсад кринжовый))
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+1
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gzot11
Я думал, Некит - это какой-то словак, а вон оно что...
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+3
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ChefJhonnyMorgan
Некит, Герман Эль-Класико, что за дичь вообще...
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+5
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Никому_никабельный
Некит, Джипи🤦‍♂️🤡
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