Президент «Титана» о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Дать жидкого» очень легко»

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Александр Зуев высказался о возможном проведении МКС и Winline Медиалиги в одно время.

«Считаю абсолютно бессмысленным проводить МКС одновременно с МФЛ. Конкуренция такого рода никому не пойдет на руку, а «дать жидкого» очень легко.

Лучше опять же выйти на контакт и взаимовыгодно решить по времени и сделать 2 ивента действительно крутыми», – написал президент «Титана».

Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно

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