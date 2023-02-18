Президент «Титана» о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Дать жидкого» очень легко»

Александр Зуев высказался о возможном проведении МКС и Winline Медиалиги в одно время.

«Считаю абсолютно бессмысленным проводить МКС одновременно с МФЛ. Конкуренция такого рода никому не пойдет на руку, а «дать жидкого» очень легко.

Лучше опять же выйти на контакт и взаимовыгодно решить по времени и сделать 2 ивента действительно крутыми», – написал президент «Титана».

Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно