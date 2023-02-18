Президент «Титана» о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Дать жидкого» очень легко»
Александр Зуев высказался о возможном проведении МКС и Winline Медиалиги в одно время.
«Считаю абсолютно бессмысленным проводить МКС одновременно с МФЛ. Конкуренция такого рода никому не пойдет на руку, а «дать жидкого» очень легко.
Лучше опять же выйти на контакт и взаимовыгодно решить по времени и сделать 2 ивента действительно крутыми», – написал президент «Титана».
Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно
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