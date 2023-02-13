Президент «Титана» о Майке: «Неплохой футболист и старичок в сообществе, с ним можно делать интересный контент»

Президент ЛФК «Титан» Александр Зуев прокомментировал интерес к Майку Крапивникову.

– Майка Крапивникова рассматриваете в «Титан»?

– Да, с удовольствием.

– Ты говорил, что его зарплата должна быть 300-400 тысяч рублей в месяц.

– Это Майк хотел в том году 300-400 тысяч.

– Сколько он стоит сейчас?

– Существенно меньше, потому что он ощутимо вывалился из медиаполя на протяжении полугода.

– Ты считаешь, что он – сильный футболист, который поможет?

– Он – неплохой футболист и старичок в сообществе, с которым можно делать действительно интересный контент, и у него нет жестких граней в том, какой контент это будет, – сказал Александр.

Осенью 2022 года Майк покинул Россию и приостановил контракт с «Амкалом». В январе-феврале 2023-го Крапивников отыграл 1XBET MFL в составе казахстанского SD Family, на котором стал лучшим бомбардиром.