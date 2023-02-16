«Мало верится в перспективы, но, я надеюсь, что у него все получится». Белка об уходе Кутуза в «Титан»

Голкипер 2Drots Белка высказался об уходе форварда «дротов» Кутуза в «Титан».

«Я узнал, как все, может плюс-минус пораньше. Разочарование. Всегда приятно играть с корешем. Он также остается моим другом, хорошим товарищем, но такова жизнь. Хотелось играть вместе, но он выбрал такое решение. Честно, мало мне в перспективы верится, но, надеюсь, что я ошибаюсь, и у него все получится. Надеюсь, что у него дорога назад существует – я хочу в это верить.

Как «Титан» ему может предоставить медийное развитие, если 2Drots – самая популярная команда? Говорят, что там за футбольные рамки, возможно, выйдет. Я знаю чуть больше о причинах, которые могли повлиять, но я не буду о них говорить. Если Кутуз сам об этом скажет, то я могу сказать. В целом, его выбор немного осуждаю, но понимаю – дело не в деньгах.

Как отреагировали Жека с Некитом [президенты 2Drots – прим. Sports.ru]? Расстроились. Все на доброй ноте разошлись. Возможно ли такое, что Кутуз в Медиалиге сыграет за «Титан», а на МКС за 2Drots? Я бы так хотел, но я не руководитель. Чисто с дружеской стороны, я бы, конечно, так хотел. Но думаю, что это невозможно», – сказал Белка.

«Я люблю 2Drots всем сердцем, всей душой, каждого человека из этой команды». Кутуз записал прощальное видео и объявил о переходе в «Титан»

«Бро, ты сделал свой выбор, и я его уважаю». Игроки 2Drots совсем не обиделись на уход Кутуза