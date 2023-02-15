«Все думают поверхностно, что это деньги, но на самом деле – перспективы». Бирюков о выборе команды на МФЛ-3

Хавбек « » Кирилл Бирюков высказался о возможном возвращении в «Титан».

– Кутуз уже в «Титане», а что по тебе?

– Мы пока не решили, сказали, что договоримся ближе к концу марта.

– Что будет влиять на твое решение?

– Совокупность факторов, как и у Сереги Кутузова – перспектива. Все думают поверхностно, что это деньги, но на самом деле – перспективы и, как знаешь, пакет, что предложит один клуб и другой.

Саня Текила мне сказал, что будет акцент делаться на меня в этом сезоне, посмотрим, я сам еще в таком напряжении. Недавно тренер звонил на 30 минут, уговаривал. Я сказал, что не надо уговаривать, дайте просто время, чтобы я переговорил со всеми и пойму.

Самое главное для меня – это человеческий фактор», – рассказал Бирюков.

Бирюков и Кутуз играли за «Титан» в ЛФЛ.

«Титан» – возможный новичок третьего сезона .

«Я люблю 2Drots всем сердцем, всей душой, каждого человека из этой команды». Кутуз записал прощальное видео и объявил о переходе в «Титан»