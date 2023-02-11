Тарасов о Прокопе в РПЛ: «В команде нижней части таблицы – да. Я один раз играл против него, тогда он не впечатлил»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Прокоп Медиафутбол

Дмитрий Тарасов оценил перспективы Прокопа в профессиональном футболе.

Сегодня стало известно, что 20-летний полузащитник, покинувший на этой неделе «Ботев», вернулся в «Амкал».

– Прокоп мог бы закрепиться в РПЛ?

– Я к нему очень хорошо отношусь. Наверное, нижняя часть [таблицы РПЛ] – да.

– То есть в Премьер-лиге он мог бы играть.

– Да. В команде нижней части.

Близко мы с ним не общались, пересекались только на челленджах.

Против него я сыграл один раз, против «Амкала». Тогда он меня не впечатлил.

Хотя игрой это было сложно назвать, постоянные остановки, рубка. Его надо смотреть, когда команды играют в футбол. Вот там сразу можно оценить его качества.

На тренировках ты этого не поймешь, в игре – сразу поймешь, – сказал хавбек «Родины Медиа».

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2 комментария

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crazy_elky
Очевидно речь идет о нижней части зоны восток или зоны запад второй лиге
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Кирилл Голивец
Какая нижняя часть таблицы РПЛ? Паренек не потянул нагрузки профессионального футбола в товарняках с болгарами. Посмотрел бы я на него у жесткого Талалаева или интенсивном футболе Факела.
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0
+5
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