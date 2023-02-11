Тарасов о Прокопе в РПЛ: «В команде нижней части таблицы – да. Я один раз играл против него, тогда он не впечатлил»
Дмитрий Тарасов оценил перспективы Прокопа в профессиональном футболе.
Сегодня стало известно, что 20-летний полузащитник, покинувший на этой неделе «Ботев», вернулся в «Амкал».
– Прокоп мог бы закрепиться в РПЛ?
– Я к нему очень хорошо отношусь. Наверное, нижняя часть [таблицы РПЛ] – да.
– То есть в Премьер-лиге он мог бы играть.
– Да. В команде нижней части.
Близко мы с ним не общались, пересекались только на челленджах.
Против него я сыграл один раз, против «Амкала». Тогда он меня не впечатлил.
Хотя игрой это было сложно назвать, постоянные остановки, рубка. Его надо смотреть, когда команды играют в футбол. Вот там сразу можно оценить его качества.
На тренировках ты этого не поймешь, в игре – сразу поймешь, – сказал хавбек «Родины Медиа».
2 комментария