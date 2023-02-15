Райзен – Бирюкову: «Он совершит ошибку, если останется в «РМ». У них команда без души, основанная на кринже. Он там будет в тени»

Босс «БроукБойз» Райзен считает, что хавбеку «Родины Медиа» стоит покинуть команду.

«Бирюк совершит ошибку, если останется в « ». У них команда без души, основанная на кринже, он тип иного вайба, не будет он делать дичь как Дехтер и именно из-за этого останется в тени.

Кто-то говорил про нашу драку с Некитом, что это самое зашкварное событие в истории медиафутбола, так вот, я вообще с этим не согласен. Тот выпуск с Эдвардом Билом вне конкуренции в борьбе за это звание», – написал Райзен.

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