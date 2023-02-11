Кузнецов о Прокопе в 2Drots: «Я его пока не видел. Захочет перейти к нам, будет разговаривать»

прокомментировал возможный переход в 2Drots.

На этой неделе 20-летний полузащитник расторг контракт с болгарским «Ботевом».

Сейчас он находится в Казахстане, где «дроты» выступают на медиафутбольном турнире 1XBET Media Football League.

– Я его еще не видел. Наверное, если он хочет перейти к нам, первым я с ним должен поговорить.

– Если он захочет перейти, примите его?

– Будем разговаривать. Не я же один принимаю решения. Примем его вместе с Женей и , – сказал главный тренер 2Drots.