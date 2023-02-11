Кузнецов о Прокопе в 2Drots: «Я его пока не видел. Захочет перейти к нам, будет разговаривать»
Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход Прокопа в 2Drots.
На этой неделе 20-летний полузащитник расторг контракт с болгарским «Ботевом».
Сейчас он находится в Казахстане, где «дроты» выступают на медиафутбольном турнире 1XBET Media Football League.
– Я его еще не видел. Наверное, если он хочет перейти к нам, первым я с ним должен поговорить.
– Если он захочет перейти, примите его?
– Будем разговаривать. Не я же один принимаю решения. Примем его вместе с Женей и Никитой, – сказал главный тренер 2Drots.
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