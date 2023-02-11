«Амкал» намекнул на возвращение Прокопа: «Соскучились по мне?»

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Прокоп, вероятно, возвращается в «Амкал».

Клуб опубликовал короткий ролик с переделанной сценой из сериала «Шерлок», в которой полузащитник обращается к зрителям: «Соскучились по мне?»

Судя по всему, конкретика появится в ролике на ютуб-канале «Амкала», который обещают выложить в 17:40 по московскому времени.

Прокоп, который на этой неделе расторг контракт с болгарским «Ботевом», в настоящее время находится в Казахстане.

Там он встретился с игроками 2Drots, которые принимают участие в медиафутбольном турнире в Астане.

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