«Амкал» и 2Drots сейчас не могут предложить сейчас такие суммы, как «Титан». Сибскана о потенциальном предложении «Титана» Прокопу

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался на тему финансовых возможностей потенциального новичка третьего сезона Winline Медиалиги.

Сибскана считает, что «Титан» может перехватить вернувшегося из «Ботева» Прокопа у «Амкала» и 2Drots:

«Логично, что он в профессиональную команду он [Прокоп] отсюда не будет уходить. Это нелогично. Но условный «Титан» может сказать: «Ага, ничего себе». Это трансферная бомба – тут можно предлагать любые бабки, потому что ты автоматом получаешь такой хайп».

«Амкал» и 2Drots сейчас не могут предложить сейчас такие суммы, которые может предложить Александр Титанович. 300 тысяч рублей предлагали одному из игроков 2Drots. Кутуз, Сычев, Эйтан – одному из них», – добавил хавбек 2Drots Эрик.

Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него

Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев