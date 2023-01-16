Агуэро в костюме клоуна вышел на матч Кингс Лиги. Его участие в игре держалось в секрете

дебютировал в за «Куниспортс» в матче против «Просиньос» (2:2, 2:3 по буллитам).

Он вышел на игру в костюме клоуна. Перед матчем никто не знал, что аргентинец примет участие, это держалось в секрете.

Экс-форвард «Манчестер Сити» сыграл за «Куниспортс», президентом которого он является, в качестве 12-го футболиста. В каждой команде Кингс Лиги 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно меняется.

В основное время Агуэро забил гол, но не реализовал свой удар в серии буллитов.

Агуэро сыграл в испанской медиалиге. Забил гол и не реализовал буллит