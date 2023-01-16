Агуэро в костюме клоуна вышел на матч Кингс Лиги. Его участие в игре держалось в секрете

Теги Серхио Агуэро Жерар Пике Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Серхио Агуэро дебютировал в Кингс Лиге за «Куниспортс» в матче против «Просиньос» (2:2, 2:3 по буллитам).

Он вышел на игру в костюме клоуна. Перед матчем никто не знал, что аргентинец примет участие, это держалось в секрете.

Экс-форвард «Манчестер Сити» сыграл за «Куниспортс», президентом которого он является, в качестве 12-го футболиста. В каждой команде Кингс Лиги 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно меняется.

В основное время Агуэро забил гол, но не реализовал свой удар в серии буллитов.

Агуэро сыграл в испанской медиалиге. Забил гол и не реализовал буллит

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14 комментариев

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9chymzyxvz
Ответ 4pv2pc6mgj
Куниспортс звучит как название нового спортивного состязания)
Остановитесь🤣🤣🤣
0
-3
-3
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9chymzyxvz
Ответ Shadow1882
Эмилиано Мартинес подал заявление в полицию о пропаже
Вот за это я люблю спортс🤣 в голос просто)))
0
-1
-1
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MstAndreev
Даже не пришлось переодеваться)
+1
0
+1
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Mr@k
Ответ 4pv2pc6mgj
Куниспортс звучит как название нового спортивного состязания)
ахахахах)) это 5!
0
-3
-3
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динамовец1923
Он и тан клоун и так понятно.
+2
-1
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Kyancey
Ответ Зверёк
Комментарий удален модератором
ГуруФутбола )))
+2
0
+2
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Roman
Ответ emptinesspetr
Это же тот футболист, который получал зп в Барсе не играя, расторг контракт по состоянию здоровья и сейчас играет в футбол, курит сигары и пьёт вискарь?
Да, а в чем минусы?
+4
-4
0
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emptinesspetr
Это же тот футболист, который получал зп в Барсе не играя, расторг контракт по состоянию здоровья и сейчас играет в футбол, курит сигары и пьёт вискарь?
+3
-1
+2
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Why always me?!
Кун сыграл за Куни
0
-1
-1
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Андрей Хомиченок
Какая же хрень ...
0
0
0
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Зверёк
Комментарий удален
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Momos
Да в принципе всей сборной Аргентины могли бы посетить в костюмах злых клоунов
+3
-2
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4pv2pc6mgj
Куниспортс звучит как название нового спортивного состязания)
+10
-1
+9
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dskyheimdalen@yahoo.com
Испанский стыд...
+4
0
+4
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Shadow1882
Эмилиано Мартинес подал заявление в полицию о пропаже
+19
-2
+17
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