Черышев о медиафутболе: «Меня звали поиграть в одну команду, но я сейчас не готов»

Хавбек «Венеции» Денис Черышев рассказал о своем отношении к медиафутболу.

– Чем будешь заниматься после игровой карьеры? Есть медиафутбол, он сейчас очень популярен в России.

– В Испании эта тема тоже достаточно развита. Даже Икер Касильяс к одному из коллективов имеет отношение. Буквально на днях на телефоне попался ролик испанской медиакоманды. Как они празднуют там голы, что-то такое. Еще видел ролики – там был матч с разными фишками.

– Какими?

– К примеру, проигрывающая команда вытягивала карту и получала какое-то преимущество. Например, у соперника удалялся игрок. В общем, веселуха. Болельщикам это интересно смотреть, почему бы нет?

Но вот смешивать медиафутбол и профессиональный футбол не очень правильно. Разный формат, но в итоге может сложиться впечатление, что медиакоманда чуть ли не в Премьер-лиге может выступать. Делать что-то совместное – окей, но не мешать все в одну кучу. Подчеркну: это только мое мнение, но не мне решать.

– Так есть шанс увидеть тебя в медиафутболе или нет?

– Пока не думал об этом. Меня, кстати, звали поиграть в одну команду, но я сейчас не готов. В будущем – посмотрим. Но не игроком – если только тренером, – сказал Черышев.