Райзен о Ладо: «Бедолага! Уровня нет вообще. На фланге идеально играл Гудай, тут он пришел»

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Босс «БроукБойз» Райзен высказался о новичке 2Drots Ладо.

«Ладо – бедолага. Просто я понимаю Викторовича [Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2D – прим. Sports.ru], я понимаю его подход к футболу. Я думаю, братан (обращается к Ладо), куда ты пришел? На фланге идеально стоял Гудай, идеально играл, и тут приходит Ладо.

Братан, при всем уважении, ты можешь сказать, что это перебор, но уровня вообще нет. Да, конечно, там фланг, еще там (Вадим) Логинов. Ребята, ну у вас, конечно, и трансферы. Вы же 2Drots!» – сказал Райзен.

«БроукБойз» уступили 2Drots в полуфинале 1XBET Media Football League (0:1). 

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