Новый клуб Гатагова подпишет 9 игроков «На Спорте»

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Девять экс-игроков «На Спорте» перейдут в новый медиафутбольный клуб Сослана Гатагова.

Об этом телеграм-каналу BarinTV сообщил сам Гатагов.

К его команде присоединятся вратарь Матевосян («Куртуа»), защитники Делима, Атаев, Корюков, полузащитники Балашов, Адис, Коваль, Челидзе и форвард Петросян.

Все они под руководством Гатагова играли за «На Спорте» во втором сезоне Winline Медиалиги, где дошли до полуфинала.

«За выкуп «На Спорте» попросили 15 миллионов, но я хотел создать что-то свое». Сослан Гатагов о «На Спорте» и создании своей команды

 

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