Бала о «Родине Медиа»: «Мне польстил интерес этой команды, в том числе интерес шел от главного тренера»

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Хавбек «На Спорте» Александр Балашов высказался о возможном переходе в «Родину Медиа».

«По «Родине Медиа» могу сказать, что предложение очень заинтересовало меня, потому что оно оказалось одним из самых конкретных. Мне польстил интерес этой команды, в том числе этот интерес шел от главного тренера (Андрей Каряка, главный тренер «РМ» – прим. Sports.ru)

Вчера пообщались с ним, узнал какие планы и цели у этой команды, как они меня видят в команде. Все в процессе, я пока не знаю, к чему это приведет.

Также у других ребят из «На Спорте» есть предложения. В них заинтересованы как клубы из Медиалиги, так и из профессионального футбола. У Адиса, Гео, Коваля есть предложения, насколько я знаю, и они так же сейчас решают, где им продолжить играть.

Я думаю, в скором времени появится больше новостей, где каждый из нас окажется, где мы продолжим играть, на каком уровне и турнирах», – объяснил Бала.

Ранее «НС» покинули ряд игроков: Олег Майами, Славон, Ладо, Тига, Егор Лелюхин, Гриня и Антон Петровский.

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