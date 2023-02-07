«За выкуп «На Спорте» попросили 15 миллионов, но я хотел создать что-то свое». Сослан Гатагов о «На Спорте» и создании своей команды.

Экс-тренер «На Спорте» Сослан Гатагов рассказал о несостоявшемся выкупе бренда «На Спорте» и создании своей медиафутбольной команды.

– У тебя же была мысль выкупить «На Спорте»?

– Ну, я предложил. Люди зашли ко мне, которым было интересно сотрудничать со мной дальше, они сказали: давай выкупим, нам интересен этот продукт. Но на тот момент у меня были такие настроения, что я хотел создать что-то свое и посмотреть, как отреагирует Лев [Соленов, президент «На Спорте» – прим. Sports.ru].

– Сколько попросили за выкуп бренда «На Спорте»?

– Если не ошибаюсь – миллионов 15, – сказал Сослан.