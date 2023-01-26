Бала ушел из «На Спорте». Ранее клуб покинули Гатагов, Олег Майами, Славон, Гриня, Тига, Лелюхин и Ладо
Хавбек «На Спорте» Александр Балашов покинул команду.
«Пару часов назад я официально объявил о своем уходе из «На Спорте».
Хочу выразить благодарность этой команде за предоставленную возможность проявить себя на футбольном поле, различных медиафутбольных турнирах и в целом медиапространстве.
Сейчас пришло время двигаться дальше. Причины моего ухода наверное многим понятны – команда сейчас на паузе, мне хочется ясности для себя и своего будущего.
Поэтому те команды, с которыми я сейчас веду переговоры ждут окончательного ответа. Я думаю, в скором времени будет известно, где я окажусь, где продолжу играть. Ждите новостей», – сказал Бала.
Ранее из «На Спорте» в числе прочих ушли тренер Сослан Гатагов и игроки Олег Майами, Славон, Тига, Гриня и Антон Петровский, Александр Еловских, Ладо и Егор Лелюхин.
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