Сослан Гатагов – медиафутболистам: «Аргументы руководства «мы в вас вкладывали» – это шляпа. Идите туда, где вам комфортно»

Сослан Гатагов дал совет медийным футболистам.

«Футболисты из медиафутбола, мой вам совет! Если ваше руководство не дает вам конкретики и стабильности по будущему, не записывайте драматические ответы им в своих социальных сетях.

Вы принадлежите себе и только себе. Аргументы от них «мы в вас вкладывали, тратили время и деньги» – это шляпа и мысли от людей, которые в стагнации! Вы двигаете их продукт, тратите свое время, здоровье и эмоции.

Часто вас задвигают и меняют на что-то новое и менее талантливое, что в моменте себя проявило, в коротком отрезке, и это обсуждаемо именно сейчас, но не факт, что на дистанции принесет клубу больше, чем вы.

Идите туда, где вам комфортно, где вами заинтересованы. Ведь исключительный успех требует исключительной среды.

Рынок огромен, нет незаменимых, даже больше скажу – можно постараться, приложить усилия и найти более талантливых и инициативных ребят, нежели выбирают ваши руководители.

Тут вопрос уже о компетенции руководства, спортивного директора и заказа от тренерского состава при поиске талантов.

Всем желаю креатива и уверенности в своих действиях», – написал бывший тренер «На Спорте».

Гатагов раскритиковал босса «На Спорте» Соленова прямо в раздевалке после поражения от «РМ»: «Он не заслужил полуфинал. У меня есть яйца, я говорю в лицо»