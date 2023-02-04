Кузнецов – о сборной Медиалиги: «Упор будет делаться на футболистов 2Drots»

Главный тренер сборной Медиалиги Дмитрий Кузнецов рассказал о принципах формирования команды.

– Вас назначили главным тренером сборной Медиалиги, кого вы вызовете туда?

– Естественно, упор будет делаться на футболистов 2Drots. Потому что они 2-кратные чемпионы. Будем стараться, чтобы из каждой команды были футболисты, потому что это сборная Медиалиги. Лучшие в своих командах – достойны играть в сборной. Будем по такому принципу идти.

– Против вы хотели бы сыграть?

– Нам бы хотелось против сильного соперника играть, но кого нам дадут, мы уже не будем выбирать. Мы не имеем права. Мы первый раз соберемся после Казахстана, но любая команда хочет играть против сильных соперников, чтобы доказать, что у нас хорошие игроки есть, плюс, когда с гораздо более сильными играешь – видишь свои ошибки.

Когда со слабыми играешь, ты их не видишь. Все получается, имеешь преимущество. А когда сильные команды, они забивают, возят, футболисты мои ошибаются. Здесь это для исправления ошибок.

– А вообще против каких команд будут матчи?

– Не знаю. По-моему говорили сначала, должен быть «Сахалинец» и вторая – «Локомотив». Но мы бы хотели и с ЦСКА и со «Спартаком» сыграть, почему нет? Но, понимаете, если мы игры сделаем, в ЦСКА и «Спартаке» должны лидеры играть. Мы не должны играть в 3-й или 4-й командой.

Это же медийный футбол, наверняка покажут. Это всем интересно будет, – рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом Sports.ru