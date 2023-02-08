Хачатурян об конфликте Некита с оператором: «Мой любимый питекантроп в деле. Так себя вести можно, только если у тебя комплексы размером с дирижабль»

Артем Хачатурян высказался о конфликте Некита с оператором.

Босс 2Drots на полуфинальном матче 1XBET MFL против «БроукБойз» вырвал камеру у оператора команды соперника.

«О, мой любимый питекантроп в деле. Быть руководителем самого успешного медийного клуба, хорошо зарабатывать и так себя вести возможно лишь в том случае, если в тебе сидят комплексы размером с дирижабль», – написал советник медиафутбольных клубов по трансферной политике.

2Drots играют с «Броуками» (1:0) в полуфинале 1XBET Media Football League, идет второй тайм.

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL