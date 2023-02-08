Райзен вернулся в Казахстан на полуфинальный матч «Броуков» с 2Drots. Он был недоволен организацией турнира 1XBET MFL и улетал в Москву

Теги 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Райзен прибыл в Казахстан на полуфинальный матч «Броуков» с 2Drots на турнире 1XBET Media Football League.

Босс «БроукБойз» был недоволен организацией турнира в Казахстане из-за чего улетел в Москву.

Но второй президент «ББ» Дмитрий Егоров сообщил, что Райзен должен вернуться к матчу с 2D. 

Сегодня, 8 февраля, 2Drots встретятся с «БроукБойз» в 1/2 финала 1XBET MFL. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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