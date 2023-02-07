«Пафосные названия не помешали командам утонуть в дерьме – ни шоу, ни футбола интересного». Сибскана о медиафутбольном турнире в Казахстане

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о том, что команды, не прошедшие в плей-офф турнира 1XBET Media Football League, ничего не показали в рамках турнира.

«Лошье футбольное для массовки в МФЛ Казахстана было максимально унылым. Четыре слабых клуба просто отбыли номер, забив в сумме всего семь мячей за весь турнир – зато пропустили 39.

Надо было турнир начинать сразу с полуфиналов без прелюдии – вот тут уже будет нормальная ####. Хотя, если вспомнить, что 2Drots и «Броуки» забили в последнем туре один мяч на двоих – может и не будет ничего.

Как корабль назовешь, так он и поплывет – есть пословица такая. Но вот с новыми командами MFL KZ так не работает – пафосные названия Top Team, Konoha, Sparta и One Game вообще не помешали утонуть в дерьме. Ни футбола интересного, ни шоу не было показано.

Есть ощущение, что у этих клубов изначально были другие названия, типо:

Meta Pot, Konuhi, Bez Pasparta, Three Game Only», – написал Сибскана.