«Броуки» снова выразили недовольство организацией 1XBET MFL

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Райзен снова выразил недовольство организацией турнира 1XBET MFL.

«То что на турнире происходит, это полный бред, насколько можно было создать сложностей, настолько они их и создали. Обещания не выполняются, мы просто должны всё хавать, это не соревнование, такого нигде не было, ни на МКС, ни на МФЛ», – написал руководитель «БроукБойз».

Дмитрий Егоров также выразил недовольство тем, что 2Drots предоставляется поле для тренировок днем на 1,5 часа, а «Броукам» в 21:30 – на час.

Ранее Володя XXL выражал недовольство тем, что «Броуки» и 2Drots находятся на турнире не в равных условиях. В частности блогер заявил, что 2D живут в небоскребе, а «БроукБойз» в отеле с трещинами в стенах.

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