«Мне нравится Казахстан. И Райзен вернется, уверен! К матчу». Егоров о возвращении второго босса «ББ» в Москву
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о принятии решения вторым президентом команды уехать из Казахстана.
Райзен утверждает, что недоволен турниром 1XBET Media Football League, поэтому возвращается в Москву.
«Я здесь. Мне нравится Казахстан. И Райзен вернется, уверен! К матчу.
Только победы и успехи в других областях заставят всех считаться с нами. Все зависит от нас!» – написал Егоров.
Сегодня, 8 февраля, в полуфинале 1XBET MFL «Броуки» встретятся с 2Drots. Начало – в 16:00 по московскому времени.
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