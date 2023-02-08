«Мне нравится Казахстан. И Райзен вернется, уверен! К матчу». Егоров о возвращении второго босса «ББ» в Москву

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о принятии решения вторым президентом команды уехать из Казахстана.

Райзен утверждает, что недоволен турниром 1XBET Media Football League, поэтому возвращается в Москву.

«Я здесь. Мне нравится Казахстан. И Райзен вернется, уверен! К матчу.

Только победы и успехи в других областях заставят всех считаться с нами. Все зависит от нас!» – написал Егоров.

Сегодня, 8 февраля, в полуфинале 1XBET MFL « » встретятся с 2Drots. Начало – в 16:00 по московскому времени.