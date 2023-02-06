Райзен – о судьях 1XBET MFL: «Они не на том уровне, чтобы судить подобные игры»
Райзен и Дмитрий Егоров прокомментировали судейство на 1XBET MFL.
Sports.ru: Есть ли у вас вопросы к судейству на 1XBET MFL?
Райзен: Я считаю, что матчи судят не судьи. Люди низкой квалификации. Может быть они судьи, но не на том уровне, чтобы судить подобные игры.
Егоров: Но они же судят матчи национального чемпионата Казахстана. А ты всего лишь медиафутболист.
Райзен: Я считаю, что у судей очень низкая квалификация. Они судят настолько, насколько могут, – сказали руководители «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru.
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