«Спрашивать надо с себя в первую очередь». Егоров – о недовольстве 1XBET MFL

Дмитрий Егоров рассказал, чем именно недоволен на 1XBET MFL.

«Казахстан, тренировки, расписание.

Главное: мы играем в турнире, нам он нужен для строительства новой команды, нам купили билеты на самолет и так далее. Остальное, раз вопросы назрели, объясню.

1. Знали ли я, что на матчи будут принимать ставки? Нет, не знал. Надо было спросить.

2. Знал ли я, что будет только три часа тренировок в неделю и что в Астане нет пока манежа с большими воротами, который можно было бы снимать за свои деньги? Нет, этого я тоже не знал. Опять же, надо было спросить.

3. Знал ли я, что какие-то команды будут жить вместе, а 2D в других условиях в отеле с трен. залом? Нет, не знал. Надо было спросить.

4. Знал ли я, что некоторым клубам можно будет тренить и сниматься дополнительно? Нет, не знал, надо было спросить.

5. Знал ли я, что календарь по матчам и тренировкам формируется не заранее, а по личным предпочтениям? Нет, не знал, надо было спросить и проявить инициативу.

6. Предполагал ли я, что ни на одну просьбу по ходу турнира не будет ответа? Не предполагал, но, значит, надо было формулировать иначе, прописывать все в бумагах. То, что есть в бумагах, организатор исполняет. SD, как мне говорят, тоже много чего обещали в Москве. Но раз не было на бумаге – могло и не быть в реальности.

7. Поэтому мы можем как-то отмазываться и на что-то ссылаться, но мое мнение такое: надо достойно доиграть турнир и выходить на новый уровень административно.

Или, например, как «Амкал», понимая, что их просьбы не могут быть выполнены, выбирать альтернативные варианты времяпрепровождения. Спрашивать надо с себя в первую очередь», – написал руководитель «БроукБойз».