«Хотел бы его видеть в команде, но сейчас у нас нет свободных мест». Слон о Майке

Хавбек 2Drots Слон рассказал о том, что он хотел бы видеть в команде хавбека SD Family Майка Крапивникова.

«По поводу Майка: как друг, я конечно хотел бы его в команде видеть. В той форме, какой он сейчас и которую продолжает возвращать – он бы точно не затерялся в нашей команде.

Но стоит учитывать, что сейчас у нас полностью укомплектована команда, вообще нет свободных мест – на каждой позиции по два человека, а то и по три. Сейчас этот переход сложно осуществить.

Хотя, я так думаю, мне кажется, если взять еще два-три человека, то мы бы могли спокойно заявиться в третий сезон Медиалиги в две группы двумя командами. Я думаю, что оба состава точно были бы в тройке в своих группах.», – сказал Слон.