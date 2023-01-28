Матч 2Drots – SD Family посетили 12 тысяч зрителей на «Астана Арене»

Дидар Сыдыкбек рассказал о посещаемости 1XBET Media Football League и организации турнира.

– Реально праздник футбола. Второй и третий туры будут определяющими для всех команд.

– Сколько людей посетили матч 2Drots и в 1-м туре?

– 12 тысяч. Всего в 1-м туре было 18-20 тысяч зрителей.

– Сколько стоит аренда «Астана Арены»?

– Так как мы продвигаем здоровый образ жизни, нам идут навстречу в рамках партнерства.

– Есть какая-то выручка за билеты?

– Абсолютно нет, – сказал руководитель и игрок SD.