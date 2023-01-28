Матч 2Drots – SD Family посетили 12 тысяч зрителей на «Астана Арене»
Дидар Сыдыкбек рассказал о посещаемости 1XBET Media Football League и организации турнира.
– Реально праздник футбола. Второй и третий туры будут определяющими для всех команд.
– Сколько людей посетили матч 2Drots и SD Family в 1-м туре?
– 12 тысяч. Всего в 1-м туре было 18-20 тысяч зрителей.
– Сколько стоит аренда «Астана Арены»?
– Так как мы продвигаем здоровый образ жизни, нам идут навстречу в рамках партнерства.
– Есть какая-то выручка за билеты?
– Абсолютно нет, – сказал руководитель и игрок SD.
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