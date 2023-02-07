Тренер «Амкала» Миллер о президенте команды: «У нас в гостинице стоит памятник Атланту – Герману надо такой же рядом поставить»

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Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер рассказал о своем взаимодействии с президентом команды Германом Эль Класико.

«У нас в гостинице стоит памятник Атланту – Герману надо такой же рядом поставить. Для примера, у меня была ситуация в «Электроне» – сыграли дома с «Родиной» 0:0. Меня на следующий день вызывает руководство и спрашивает: «Ну что, Викторович? Что делать будем?». Я ответил: «В каком смысле?». Руководство отвечает: «Ну вот мы посмотрели – теперь спортивный директор будет называть состав». 

Я ответил: «Хорошо, покупайте свисток, а мне билет – я поехал домой». Никому не позволю вмешиваться в тренировочный процесс. Это моя прерогатива.

С Германом тут нет никаких проблем – он делает все для команды. Какие-то игры он вообще не выходит на поле, но он ни раз не сказал мне: А что ты меня не выпустил? Я тебя взял на работу, а я не играю», – сказал Миллер.

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