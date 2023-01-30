Хавбек Рахимов о переходе в «Амкал»: «Сразу все было хорошо, я кайфовал, тренировался. В первый день уже нашел себя в команде»

Полузащитник Алишер Рахимов рассказал, как оказался в «Амкале».

– Всех интересует, как ты попал в «Амкал»?

– Я играл за «Селтик» [команда ЛФЛ, за которую играет хавбек и экс-главный тренер «Амкала» ], и моему тренеру позвонил Кирилл Свиридов, который сказал, что Вася [Маврин] хочет, чтобы я пришел на просмотр «Амкал». Я согласился. А перед этим я был на просмотре у «Звезды» Санкт-Петербург из Второй лиги у [Дмитрия] Комбарова.

Но там сразу с первого дня я был не в своей тарелке, и я получил предложение от «Амкала». Если честно, после второго сезоне Медиалиги я хотел закончить с медийным и перейти в профессиональный футбол, но не получилось. Решил попробовать пройти просмотр в «Амкале» и посмотреть, что будет.

Слава богу, в «Амкале» все было хорошо, я кайфовал, тренировался. В первый день я уже нашел себя в команде, все пацаны здоровались, общались. Я чувствовал себя хорошо, мне нравится команда. Я подумал, если возьмут, то это будет очень круто. Я сыграл с «Бей Беги», с «Козлами» и Гера [Герман Эль Класико] мне написал и предложил условия, я, конечно, согласился.

– «Амкал» для тебя что?

– Если честно, с первого дня, как меня взяли в «Амкал», я начал добавлять в свои цели – цели с «Амкалом», главное – выиграть все. Я подумал, если мы будем побеждать, мы будем на вершине, то какой-нибудь хороший [профессиональный] клуб, может меня взять в команду. Когда ты помогаешь команде – команда помогает тебе, – сказал Алишер.

«Амкал» подписал Алишера в конце декабря 2022 года. Ранее он играл за во втором сезоне .