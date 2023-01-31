Вратарь «Амкала» Маменко о Второй лиге: «В «Сахалинец» не ухожу. Но есть коннект с другой командой»

Голкипер «Амкала» Александр Маменко рассказал, почему не перешел в «Сахалинец».

– Уходишь в «Сахалинец»?

– Нет, не ухожу. Уже не тренируюсь там – у них шесть вратарей на просмотре. Я даже их не спрашивал, чтобы потренироваться дополнительно. Куда там еще седьмого?

Серега Брейн (спортивный директор «Сахалинца» – прим. Sports.ru) говорил, что я им интересен. Но я сразу сказал, что буду рассматривать точно не «Сахалинец Медиа».

– У тебя был хороший Кубок России. После него получал какие-то предложения?

– Стоящих предложений не было, например, из Второй лиги от команд под задачу. Но могу сказать, что есть коннект с одной командой из Второй лиги, – сказал Маменко.