Игрок «Амкала» Левшук об интересе из ФНЛ: «Минус, я не хочу. В Медиалиге ажиотаж в 300 раз больше»

Защитник «Амкала» Арсений Левшук больше не хочет играть на профессиональном уровне.

– Что по поводу предложений из профессионального футбола?

– Пожалуй, минус. Зачем? Вообще дичь полная. Я не хочу играть в профессиональный футбол. Здесь эмоций я получаю в два раза больше по сравнению со Второй лигой. Хотя я играл во Второй лиге, там вообще ужас

– Говорили, что тобой интересовался клуб из топ-10 Первой лиги.

– Какая разница? Одна и та же «Ж», что ФНЛ, что ПФЛ. В большой футбол я уже поиграл – хватит, не интересно. Здесь ажиотаж в 300 раз больше.

Матч «Амкал» – 2Drots в онлайне смотрело 130 тысяч. Какой матч Второй лиги будет смотреть 130к? Никакой, так же как и ФНЛ, потому что это нахрен никому не интересно. Я не хочу играть в профессиональный футбол, не надо.

– Арсения Левшука в профессиональном футболе больше не будет?

– Никогда, – сказал Арсений в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.