  • Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты
Видео
2

Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты

Нани признан добряком недели в WINLINE МФЛ.

Чемпион Европы в составе сборной Португалии на прошлой неделе прилетел в Москву и сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» в Кубке Медиалиги (1:3).

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» проставился ящиком пива перед новыми партнерами по команде. В день матча была организована его автограф-сессия для болельщиков. Приезд хавбека вызвал ажиотаж, на стадионе «Москвич» были заняты практически все доступные места.

Перед стартовым свистком Нани зарядил команду в кругу на русском языке, а уже на 8-й минуте вывел «Банку» вперед, реализовав пенальти. Гол он отпраздновал сальто. 

По ходу матча хавбек регулярно выдавал яркие хайлайты, несколько раз накрутив соперников фирменными финтами.

Полузащитник «Банки» Анатолий Катрич после игры признался: «Спасибо, что приехал и дал нам понять, что мы – не футболисты. Я про всю лигу, если что».

В раздевалке «Банка» подарила Нани статуэтку – в стиле меметичной статуи Криштиану Роналду на острове Мадейра.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
