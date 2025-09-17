  • Спортс
3

Макеев о «Спартаке»: «Команда неплохо выглядит. Если дальше так продолжат, то могут зацепиться за высокие места»

Евгений Макеев оценил перспективы «Спартака».

– Как вам нынешний «Спартак»? Верите в его перспективы в нынешнем сезоне с Деяном Станковичем во главе?

– «Спартак» набрал форму. В начале сезона он забуксовал, а сейчас, мне кажется, подобран оптимальный состав. В целом ребята неплохо выглядят. Если они дальше продолжат в том же ритме и поймают свой темп, а где-то еще будет фартить, то вполне могут и зацепиться за высокие места.

– После пяти туров «Спартак» шел в зоне переходных матчей с четырьмя очками, и это был худший старт с весны 2011 года, когда при Валерии Карпине и с вами в составе команда на этом отрезке была на последнем месте. Тот чемпионат вы закончили вторыми. Уместны параллели с нынешней ситуацией?

– Да, вполне. Я думаю, вполне может повториться такая концовка. Не думаю, что тут сильно отличаются ситуации. Ты можешь несколько матчей подряд проиграть, а потом выдать победную серию и выиграть оставшиеся матчи. Эмоциональный момент тут тоже очень важен. Мне кажется, сейчас «Спартак» эмоционально, физически и по игре выглядит неплохо. Так что позитивно смотрю на дальнейшее выступление команды, – сказал защитник «БроукБойз».

На счету Макеева 202 матча за «Спартак». В составе красно-белых защитник становился чемпионом России в 2017 году.

