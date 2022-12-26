Президент «На Спорте»: «После 21 сентября сразу 2 спонсора быстро отменили наши рукопожатия и покинули страну»

Президент « » Лев Соленов рассказал о поиске спонсоров для клуба.

– Почему за сезон так и не удалось подписаться ни с кем? На какой стадии переговоры с возможным спонсором?

– Здесь в минус сработало сразу несколько факторов. Во-первых, после 21 сентября сразу два спонсора, с которыми мы уже ударили по рукам на сезон, быстро отменили наши рукопожатия и покинули страну.

Ну и, самое главное, оказаться без спонсора накануне старта сезона – это самая большая глупость, которую только можно совершить, а именно – не иметь запасного варианта, пусть даже и не было предпосылок, что контракт с внезапно будет приостановлен.

Как стало позднее очевидно, мой план по подписанию БК за 1,5 месяца был чрезмерно оптимистичен, ведь у 15 из 18 команд уже был контракт с БК, а бюджеты распланированы до конца года. Статистика говорит сама за себя – со старта сезона не случилось ни одного нового подписания среди буков, и мы ни исключение, к сожалению.

Я надеюсь, что в ближайшее время отрезок спонсорского затишья закончится и будут видны плоды работы в минувшем сезоне. Сейчас мы в диалоге с несколькими БК, процесс принятия решения идет небыстро, финальный ответ может быть как на следующей неделе, так и в конце января. Естественно, основополагающий критерий для нас – скорость принятия решения», – сказал Соленов.