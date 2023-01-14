Соленов об Осипове: «Этот мастер спорта по сказкам порочит в открытую мою репутацию, подсовывает информацию, не соответствующую действительности»

Босс « » Лев Соленов прокомментировал слова президента Winline Медиалиги Николая Осипова о том, что он выплатил ему все задолженности.

«Посмотрел отрезки контента, в котором мастер спорта по сказкам (так Соленов назвал Николая Осипова – прим. Sports.ru) как будто уже порочит в открытую мою репутацию, подсовывая снова и снова информацию, которая совершенно не соответствует действительности.

Отсюда вопрос: «Что вызывает больше всего сомнения, про что рассказать?» Напишите, пожалуйста. Может ютуб-канал завести и вообще...», – сказал Соленов.

Ранее Лев Борисович писал, что Осипов не выплатил ему 150 тысяч рублей за поездку «На Спорте» на полуфинал МФЛ в Нижний Новгород, за команду платил сам Лев.