Приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов. Экс-хавбек «МЮ» сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» и забил гол

Фил Воронин рассказал, что приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов.

– Сколько стоит приезд звезды уровня Нани на несколько дней? 50 тысяч долларов?

– Все затраты вышли плюс-минус такие, – сказал президент «Альфа-Банки».

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл за медийную команду «Альфа-Банка » против «Амкала » (1:3) в матче WINLINE Кубка Лиги. Нани вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

