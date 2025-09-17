Приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов. Экс-хавбек «МЮ» сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» и забил гол
Фил Воронин рассказал, что приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов.
– Сколько стоит приезд звезды уровня Нани на несколько дней? 50 тысяч долларов?
– Все затраты вышли плюс-минус такие, – сказал президент «Альфа-Банки».
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче WINLINE Кубка Лиги. Нани вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
