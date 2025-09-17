11

«Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей». Комик Воронин о бразильце

Фил Воронин рассказал, что привезти Роналдиньо стоило бы 20 млн рублей.

«Кроме Нани узнавали и про других звезд. Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей. По Нани было все в разы дешевле», – сказал президент «Альфа-Банки».

Ранее в WINLINE Медиалиге сыграл Нани. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» вышел на поле за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Лиги. Португалец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
logoРоналдиньо
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoАльфа-Банка
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНани
logoФил Воронин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов. Экс-хавбек «МЮ» сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» и забил гол
20сегодня, 09:06
Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них – 2 года, и Вася никогда не играл в профи»
10вчера, 20:37
Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты
6вчера, 18:45Видео
Нани не помог «Банке» обыграть «Амкал», «БроукБойз» победили Lit Energy в буллиталити. Результаты Кубка Лиги
115 сентября, 21:01
Нани: «Борщ очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел»
8915 сентября, 14:39
Главные новости
«Со Смоловым и Ари можем дойти до команд РПЛ». Макеев о выступлении в FONBET Кубке России
37 минут назад
Макеев о «Спартаке»: «Команда неплохо выглядит. Если дальше так продолжат, то могут зацепиться за высокие места»
9сегодня, 10:41
Приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов. Экс-хавбек «МЮ» сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» и забил гол
20сегодня, 09:06
Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них – 2 года, и Вася никогда не играл в профи»
10вчера, 20:37
«СиндЕкат» и «Амкал» в Екатеринбурге, 2Drots против Lit Energy в Минске. Расписание Кубка Медиалиги
вчера, 19:09
Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты
6вчера, 18:45Видео
АртПо: «Менталитет Медиалиги» – когда ты хочешь показаться тем, кем ты не являешься»
вчера, 18:18
Осипов объявил, что матч между «Броуками» и «Амкалом» пройдет с «грязным» временем (2x45), если команды встретятся в Кубке Медиалиги
вчера, 17:41
«Я произведение ####### искусства! У меня растут волосы, я могу бегать и не пить!» На «Столе» произошла перепалка между Федосом и Райзеном
1вчера, 16:22
Некит: «Прайм 2Drots начнется в плей-офф. Мы сейчас не играем на наших максимальных возможностях»
вчера, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
210 сентября, 14:48