«Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей». Комик Воронин о бразильце
Фил Воронин рассказал, что привезти Роналдиньо стоило бы 20 млн рублей.
«Кроме Нани узнавали и про других звезд. Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей. По Нани было все в разы дешевле», – сказал президент «Альфа-Банки».
Ранее в WINLINE Медиалиге сыграл Нани. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» вышел на поле за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Лиги. Португалец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.
Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости