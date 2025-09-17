«Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей». Комик Воронин о бразильце

Фил Воронин рассказал, что привезти Роналдиньо стоило бы 20 млн рублей.

«Кроме Нани узнавали и про других звезд. Чтобы привезти Роналдиньо , нам назвали сумму в 20 млн рублей. По Нани было все в разы дешевле», – сказал президент «Альфа-Банки».

Ранее в WINLINE Медиалиге сыграл Нани. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед » вышел на поле за медийную команду «Альфа-Банка » против «Амкала » (1:3) в матче Кубка Лиги. Португалец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

