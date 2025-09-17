«Со Смоловым и Ари можем дойти до команд РПЛ». Макеев о выступлении в FONBET Кубке России

Евгений Макеев поделился мнением о клубах WINLINE Медиалиги в Кубке России.

– Как оцените шансы вашей команды стать первой, кто сыграет в Кубке России с клубом РПЛ?

– Оптимистично настроен. В команду пришли мастера – Федя пришел, Ари пришел. Ари вообще отлично вышел в матче с «Сатурном » и помог команде. Поэтому шансы есть. Тем более кубковый матч состоит из одной игры. Так что вполне можем пройти далеко.

– Как повлияла ситуация с Федором Смоловым, на которого за день до матча с «Сатурном» завели уголовное дело.

– Никак не повлияло это – ни на нашу игру, ни на него.

– Вы второй год выступаете в Медиалиге, но еще относительно недавно, два сезона назад, были во второй лиге в составе «Велеса». Насколько серьезно отличается от профессионального футбола тот чемпионат, в котором вы сейчас?

– Немного другие правила, другой ритм игры. В первое время нужно к этому привыкнуть. Поэтому даже какой-то профессиональной команде будет тяжеловато, если она из второй лиги зайдет в Медиалигу. Как и нам в принципе тяжело, когда мы возвращаемся в профессиональный футбол и играем полный матч.

– Можно сказать, что уровень Медиалиги уже выше Второй лиги с учетом того, как медиакоманды регулярно выбивают из Кубка России представителей второй лиги?

– Да, они выбивают. Но если взять тот же «Амкал», то они каждый раз организуют новый перформанс и играют «минус один игрок». Мне кажется, этой команде Кубок не особо нужен. А то, что 2Drots вылетели – это стечение обстоятельств. В целом же у команд Медиалиги плюс-минус одинаковый со второй лигой уровень.

Задача у нас – как можно дальше залезть в Кубке. Таких перформансов не делаем. Наш перформанс – это Ари и Смолов. Только усилились ими, – сказал защитник «БроукБойз ».

«БроукБойз» Федора Смолова и Ари в 4-м раунде Кубка сыграют с саратовским «Соколом » 23 сентября. Начало – в 19:30 (мск).

«Амкал », за который в прошлом матче сыграл 70-летний Александр Медведев , встретится с «Енисеем » 25 сентября. Начало – в 17:00.

Оба матча пройдут на стадионе «Зоркий» в Красногорске.