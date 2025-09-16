  • Спортс
  • Николай Осипов объявил, что матч между «Броуками» и «Амкалом» пройдет с «грязным» временем (2x45), если команды встретятся в Кубке Медиалиги
0

Николай Осипов объявил, что матч между «Броуками» и «Амкалом» пройдет с «грязным» временем (2x45), если команды встретятся в Кубке Медиалиги

Николай Осипов предложил «Броукам» и «Амкалу» сыграть матч с таймами по 45 минут.

«Увидел желание важных для своих команд ребят играть 2 тайма по 45 грязного. Есть большая вероятность матча между ними в след раунде Кубка Лиги. Готов 2 по 45 дать вам сыграть друг с другом. Потом расскажите что в итоге лучше. Экспериментируем», – написал президент WINLINE Медиалиги.

Во время «Стола» один из президентов «БроукБойз» Райзен предложил сократить паузы во время матчей.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
