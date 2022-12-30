Новичок «Амкала» Петровский: «Сослан ушел из «НС» и как будто часть души откололась. Когда Герман вышел с предложением, то решение принималось быстро»

Новичок «Амкала» Антон Петровский высказался о переходе в команду Германа и ситуации в « ».

– На какой срок ты подписал контракт с «Амкалом»?

– Я подписал контракт на 1 год.

– В какой момент ты принял решение уйти из «На Спорте»?

– Я скажу как есть. Все, что произошло в «На Спорте» в последнее время говорило о том, что нужно уходить. Но я не хотел даже искать другой вариант из-за коллектива, который у нас там был! Когда Герман вышел с предложением, то решение принималось быстро.

– Был ли вариант остаться в клубе?

– После Краснодара у меня закончился контракт и речи о дальнейшем сотрудничестве никто не заводил, на то были понятные причины. Сейчас вообще не понятно, будет ли «На Спорте» существовать или нет.

– Повлиял ли на твой переход в «Амкал» уход Сослана Маратовича [Гатагова] из команды?

– Сослан был основополагающим в «На Спорте». Он ушел и как будто часть души откололась.

– Были ли другие клубы, которые предлагали контракт? Если да, то почему выбрал «Амкал»?

– Да, мне предлагали сотрудничество другие клубы, но я хотел дождаться слова Сослана. А что касается, почему «Амкал»? То это тот клуб, от предложения которого ты не отказываешься.

– Можешь ли ты сейчас сказать, что «На Спорте» близок к развалу? Какая атмосфера царит в команде?

– Я с пацанами общаюсь каждый день, никто ничего не знает. Ощущение какой-то брошенности и непонятности. Я искренне надеюсь, что Лев (Соленов, президент «На Спорте» – прим. Sports.ru) найдет спонсора и команда будет дальше развиваться! Но на данный момент все в подвешенном состоянии, – рассказал Антон.

Ранее «Амкал» рассказал о новом тренерском штабе и объявил трех новичков.