АртПо: «Менталитет Медиалиги» – когда ты хочешь показаться тем, кем ты не являешься»

АртПо высказался о «менталитете Медиалиги».

«Понял, что нет смысла тратить много на одежду. У меня нет «менталитета Медиалиги». Для меня это, когда ты хочешь показаться тем, кем ты не являешься. Это человек, зарабатывающий, условно, 150 тысяч рублей, который не пытается развиваться, но у него внутри ощущение, что он добился всего.

Человек, который до этого не играл в футбол, впервые окунулся хоть в какие-то деньги. Тратит их огромное количество, якобы показаться. Он получает 150 тысяч, 50 вложил в кроссовки, 20 – в штаны, и тебя ничего не осталось.

Но зато приходит на Медиалигу показать пафос. Не заработав ничего, не достигнув ничего. Ты всего лишь играешь в Медиалиге, бывший неудачный футболист. Это про молодежь я больше говорю, есть, конечно, опытные мужики, к ним ноль вопросов», – сказал блогер.

АртПо (Артем Польшаков) имеет более полутора миллионов подписчиков на ютубе и заявлен за СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в WINLINE Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.

АртПо купил билет за миллион, Федос в соцсетях IShowSpeed (35 млн подписчиков). Медиафутбол на финале ЛЧ

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Федоса
logoВасилий Вакуленко
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
АртПо
