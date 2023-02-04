«У Сычева травма. Он лечится». Некит 2Drots – об основном вратаре команды

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Некит 2Drots ответил на вопросы о травме Дмитрия Сычева.

«На данный момент у Сычева травма. Он лечится, поэтому никто не знает получится ли у него выздороветь или нет [до конца турнира], но если он будет готов – он выйдет.

Алекс отстоял на ноль, Белка сыграл не полный матч, но в любом случае на ноль. У нас пацаны, если что, готовы подстраховать. Мы в них полностью уверены», – рассказал руководитель 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru.

2Drots набрали 9 очков в группе и вышли в плей-офф 1XBET MFL.

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