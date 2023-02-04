Руководство 2Drots погасило штраф Бегларяна за драку на матче с Top Team

Артур Бегларян обратился к болельщикам после драки в матче 2Drots – Top Team на 1XBET MFL.

«Ребят, спасибо еще раз вам огромное, я читаю каждое сообщение, ценю вас очень!

Сейчас в отеле, на ужине. Все хорошо, руководство помогло уже со штрафом, за это я им очень благодарен!

В тоже время, приношу свои извинения за свое поведение перед всей командой, перед семьей, перед болельщиками и всеми!

Мы команда, и мы должны быть друг за друга! Спасибо парням всем за поддержку!

Всех люблю, берегите все себя! Обнимаю🖤», – написал защитник 2Drots.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.

Бегларян получил штраф 35 тысяч тенге за участие в драке в матче 2Drots – Top Team