Некит 2Drots – о матче с Top Team: «Не надо было допускать до матча этого судью»

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Некит 2Drots прокомментировал выбор главного арбитра на матч 1XBET MFL 2Drots – Top Team.

– По турниру есть какие-то претензии?

– Претензий по турниру вообще нет. Я считаю, просто где-то надо чуть-чуть быть внимательнее. Был матч Fight Nights – «Броуки», где видно было, что судья очень странно судит. Надо было тогда понять – окей, его не стоит больше допускать.

Было решение – еще раз его допустить. И мы видим, случилась драка. Сейчас надо уже логически подумать, что дальше его не стоит до матча допускать, потому что опять он может довести до чего-то такого ужасного.

– Допускали ли вы мысль о том, чтобы увести команду с поля после потасовки?

– Честно, хотелось в любом случае их обыграть. Не знаю, таких мыслей не было. 

Было в начале, что Викторыч (Кузнецов, главный тренер 2Drots, – прим Sports) в начале его предупредил: «Начни нормально судить, или это ######, закончится плачевно» и сказал, что уведет команду, но я думаю, что это все на эмоциях и никто бы не уводил.

Вообще после такого отношения, когда вратарь влетает, можно было бы об этом думать, но хотелось по-футбольному наказать.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аргенссон двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.

 

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