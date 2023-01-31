Сычев может пропустить остаток турнира 1XBET Media Football League

Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, что с большой вероятностью может пропустить остаток турнира 1XBET Media Football League в Казахстане.

«С большой вероятностью, мое участие на турнире завершено. Но тем и лучше для наших вратарей, что наконец будет возможность проявить себя и доказать в первую очередь себе, что они готовы показать свою лучшую игру», – написал Сычев.

На турнире в Казахстане Сычев сыграл одну игру против SD Family и не пропустил ни одного мяча.

2Drots разгромили Konoha (9:0) во 2-м туре 1XBET Media Football League

2Drots обыграли SD Family в главном матче 1-го тура 1XBET MFL. Слон и Крап забили по голу